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توجيه عاجل لمديريات الأوقاف بشأن المولد النبوي: قراءة هذا الكتاب بالمساجد يوميا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدرت وزارة الأوقاف توجيها عاجلا للمديريات الإقليمية بالمحافظات، بشأن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بالمساجد.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا الأربعاء هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ١٤٤٦، بعد استطلاعها الهلال اليوم بعد صلاة المغرب.

ونص المستند الذي حصل "الخليج 365" على نسخة منه على ما يلي:

- تكليف الأئمة بقراءة كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي بالمساجد بعد صلاة المغرب يوميا خلال شهر ربيع الأول.

- عقد احتفالية كبرى بمناسبة المولد النبوي الشريف بكل إدارة بحضور مدير الإدارة.

- عقد ندوات حول كتاب الشمائل المحمدية بمقار مديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب.

ومن المقرر أن يوافق المولد النبوي الشريف، يوم الأحد، ١٥ من سبتمبر الجاري، وتقيم وزارة الأوقاف احتفالا رسميا بهذه المناسبة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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