شكرا لقرائتكم خبر عن الهابيتات يعقد اجتماعات مكثفة استعدادا لاستضافة مصر المنتدي الحضري العالمي 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد فريق برنامج موئل الأمم المتحدة "الهابيتات" في مصر اجتماعات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص والجامعات وشركاء التنمية في إطار الاستعداد لاستضافة مصر الدورة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي المقرر نوفمبر 2024.

وسيركز المنتدى الحضري العالمي هذا العام على إضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة، وعلى الإجراءات والمبادرات المحلية اللازمة للحد من التحديات العالمية الحالية

ومن جانبه أكد أحمد رزق ممثل موئل الأمم المتحدة " الهابيتات" في مصر أنه تم اختيار مصر لاستضافة الدورة الثانية عشر من المنتدي الحضرى العالمي علي خلفية جهود مصر الواضحة في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية، مما يدعم ويعزز اهداف التنمية المستدامة التي توليها مصر اهتمام كبير بالتوازي ورؤيتها التنموية 2030

وأضاف الممثل الأممي، أن برنامج الأمم المتحدة يعمل من أجل دعم التنمية الحضرية لافتا الي أن برنامج موئل الأمم المتحدة "الهابيتات" يعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية و كافة الجهات المعنية والقطاع الخاص على قضايا الإسكان والتنمية الحضرية ، حيث تم تطوير استراتيجية الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة موضحا أن هذه الاستراتيجية تُمثل منهجية للتوطين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ويذكر أنه من خلال المكتب الأممي في الدول يمكن أن يتم تصميم المدن بحيث تكون منتجة اقتصاديًا ومنصفة اجتماعيًا ويوفر التمويل الحضري الآلية التي يمكن من خلالها تحويل اقتصاد المدينة وقيمة الأرض والممتلكات إلى إيرادات حسب الاقتضاء لتوفير الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية للجميع ولتمويل التوسع المستدام، ويتم تفعيل آليات التخطيط والتمويل عن طريق التشريعات الملائمة والمؤسسات الفعالة التي تقوم بوظائفها على النحو الأكمل.