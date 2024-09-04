شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل خدمة جديدة بين "القاهرة – الإسكندرية – أسوان".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تشغل هيئة السكك الحديدية خدمة جديدة ما بين القاهرة – الإسكندرية – أسوان وبالعكس بـ عربات نوم وثانية مكيفة جديدة بعدد 4 قطارات (تجربة لمدة شهر)، وذلك بناء على توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتطوير المستمر والعمل على توفير سبل الراحة للسادة الركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر.

وبيانها كالتالي:

أولا: اعتبارا من يوم 5/9/2024

- تشغيل قطار 1083 القاهرة / الإسكندرية يومي الأحد والخميس من كل أسبوع حيث يقوم من القاهرة الساعة 7.20 يصل الاسكندرية الساعة 10.05، بتركيب 2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة (روسي).

- تشغيل قطار 1088 من الإسكندرية إلى أسوان يومي الخميس والأحد من كل أسبوع، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 19.20 يصل أسوان الساعة 12.00، بتركيب (2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة (روسي).

ثانيا: اعتبارا من يوم 6/9/2024

- تشغيل قطار 1089 من اسوان إلى الإسكندرية يومي الجمعة والاثنين من كل أسبوع، حيث يقوم من أسوان الساعة 19.40 يصل الإسكندرية الساعة 11.20، بتركيب 2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة (روسي).

ثالثا: اعتبارا من يوم 7/9/2024

- تشغيل قطار 1082 الإسكندرية / القاهرة يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 19.20 يصل القاهرة الساعة 22.00 كالجدول المرفق بتركيب 2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة (روسي).

رابعا: اعتبارا من يوم 15/9/2024

- قيام قطار 1902 من الإسكندرية بدلا من القاهرة ويستمر لأسوان، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 20.10 يصل

أسوان 13.20.