الأوبرا تحتفل بذكرى فايزة أحمد.. غدًا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية تحييها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، فى انطلاق موسمها الفنى الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥ فى الثامنة والنصف مساء غد الخميس ٥ سبتمبر على المسرح الكبير.

وأعدت الفرقة برنامجا فنيا مميزا من فاصلين؛ الأول احتفالا بذكرى الراحلة فايزة أحمد، والثاني من إبداعات الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، حيث يتضمن برنامج الحفل أعمال منها "حمال الآسية، تهجرنى بحكاية، تمر حنة، هان الود، قولى حاجة ومن قد إيه كنا هنا".

ويؤدي هذه الأعمال الفنانين حسام حسنى، مصطفى النجدى، محمد حسن، رحاب مطاوع، سمية وجدى وسوزان ممدوح.

يذكر أن فايزة أحمد أحد أهم أعلام الغناء العربي، ولقبت بكروان الشرق، وولدت فى ديسمبر عام 1934 في صيدا بلبنان وقررت احتراف الغناء فى عمر 11 عام، وتقدمت للإذاعة اللبنانية ونجحت واعتمدت كمطربة وأدت بعض الأعمال ثم تقدمت للإذاعة المصرية والتقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكلا خطا غنائيا يميزها عن غيرها من خلال عدة أغاني أحدثت ضجة فنية، لحن لها أيضا كل من كمال الطويل، محمود الشريف، محمد الموجى، محمد عبد الوهاب، محمد سلطان ورياض السنباطى ثم التقى بها بليغ حمدي وقدم لها عدة أغانى بعدها اتجهت للتمثيل السينمائى وشاركت في ستة أفلام منها أنا وبناتي و منتهى الفرح، رحلت عن عالمنا في 24سبتمبر عام 1983.

ومن المعروف أن محمد عبد الوهاب ولد فى 13 مارس بحي باب الشعرية بالقاهرة ويعد أحد أعلام الموسيقى العربية، لقب بموسيقار الأجيال والنهر الخالد، عمل كملحن ومؤلف موسيقى وممثل سينمائى، بدأ حياته الفنية مطرباً بفرقة فوزى الجزايرلى عام 1917 وفى عام 1920 درس الة العود بمعهد الموسيقى العربية بعدها بدأ العمل في السينما عام 1933 وفى الإذاعة عام 1934 وارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقى بعد أن وضع الحان للعديد من قصائده غنى معظمها بصوته، تعاون معه العديد من المطربين المصريين والعرب منهم أم كلثوم، ليلى مراد، عبد الحليم حافظ، نجاة، فايزة أحمد، وردة، فيروز، أسمهان وطلال مداح، رحل عن عالمنا فى 4 مايو 1991 بعد أن أثري الحياة الموسيقية بأعماله الفنية التى مازالت تحيا فى وجدان الشعب المصرى والعربى.

تأسست فرقة عبد الحليم نويرة عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل وتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة .