دون إصابات.. إخماد حريق داخل محل في الحسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل محل في منطقة الحسين، دون وجوج أي إصابات أو خسائر.

البداية، كانت بتلقي غرفة عمليات النجد، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل محل في منطقة الحسين.

على الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، إذ تم على الفور إخماد الحريق والسيطرة عليه.

في السياق ذاته، يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطني العقار وصاحب المحل، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة،وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.