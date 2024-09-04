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عقار أرض الجولف المنهار.. استخراج أول جثمان من الضحايا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

تمكنت قبل قليل، قوات الحماية المدنية، من استخراج جثة مسنة من تحت أنقاض المنزل المنهار بمنطقة أرض الجولف بالقاهرة.

يذكر أن نيابة مدينة نصر، أمرت باستدعاء مسئولي حي مدينة نصر لسماع أقوالهم حول انهيار عقار أرض الجولف المنهار.

وكشفت التحقيقات أن العقار تم إنشاؤه في أوائل سبعينيات القرن الماضي وصدر له قرار إخلاء نظراً لحاجته للترميم لقدم أساسه، فغادرته بعض الأسر وظلت أسر أخرى تعيش فيه.

وأشارت التحقيقات إلى أن العقار مكون من طابق أرضي و 4 طوابق ويوجد بالطابق الأرضي صيدلية ومحل.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لـ 5 أشخاص أصيبوا في انهيار عقار سكني بمنطقة أرض الجولف.

وكشفت المعاينة الأولية أن العقار المكون من 4 طوابق انهار بالكامل حيث وقع الهدم على سيارات متوقفة في الشارع ما أسفر عن تحطمها بالكامل.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانهيار مبنى بمنطقة أرض الجولف بالنزهة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتم الدفع بأوناش ومعدات إنقاذ، وجار البحث عن مفقودين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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