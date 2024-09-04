بالأسماء والتفاصيل.. حصيلة ضحايا انهيار عقار أرض الجولف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات المباحث الجنائية بالقاهرة، حصيلة انهيار منزل بأرض الجولف في مدينة نصر.

الحادث أسفر عن سقوط 7 ضحايا، بينهم جثتان تم انتشالهما من تحت الأنقاض هما: "ايفيت نديم محروس ٦٤ سنة، وفتاة من غينيا تدعى مريم عمرها 24 سنة" تم إيداعهما ثلاجة مستشفى منشية البكري.

وسقط 5 مصابين 3 منهم تلقوا الإسعافات بموقع الحادث وهم كلا من: "محمد بشار ٤٧ سنة، هيمن محمد ٦٢ سنة، ولواء شرطة وائل صبيح ٥٣ سنة".

قوات الشرطة بالتنسيق مع الأطقم الطبية نقلوا حالتين إلى مستشفى هليوبوليس وهما: "شيرين يوسف ٥٩ سنة، وإيمان حسان ٦٤ سنة، مصابين بكسور.

في سياق متصل تواصل فرق الإنقاذ البري جهود البحث عن مفقودين تحت الأنقاض باستخدام الكلاب البوليسية.