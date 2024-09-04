أخبار مصر

بالأسماء والتفاصيل.. حصيلة ضحايا انهيار عقار أرض الجولف

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات المباحث الجنائية بالقاهرة، حصيلة انهيار منزل بأرض الجولف في مدينة نصر.

الحادث أسفر عن سقوط 7 ضحايا، بينهم جثتان تم انتشالهما من تحت الأنقاض هما: "ايفيت نديم محروس ٦٤ سنة، وفتاة من غينيا تدعى مريم عمرها 24 سنة" تم إيداعهما ثلاجة مستشفى منشية البكري.

وسقط 5 مصابين 3 منهم تلقوا الإسعافات بموقع الحادث وهم كلا من: "محمد بشار ٤٧ سنة، هيمن محمد ٦٢ سنة، ولواء شرطة وائل صبيح ٥٣ سنة".

قوات الشرطة بالتنسيق مع الأطقم الطبية نقلوا حالتين إلى مستشفى هليوبوليس وهما: "شيرين يوسف ٥٩ سنة، وإيمان حسان ٦٤ سنة، مصابين بكسور.

في سياق متصل تواصل فرق الإنقاذ البري جهود البحث عن مفقودين تحت الأنقاض باستخدام الكلاب البوليسية.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا