شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينشر نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى 2024 عقب اعتمادها والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2024 للدور الثانى عقب اعتمادها رسميا من وزارة التربية والتعليم، حيث حصل الخليج 365 على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 للدورين الأول والثانى، ويعلن الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى برقم الجلوس، وتظهر للطالب نتيجته ودرجاته والنسبة المئوية الحاصلين عليها فى امتحان الدورين الأول والثانى.

وانتهت امتحانات الثانوية العامة 2024، أمس الثلاثاء، حيث أدى الطلاب امتحان مواد الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضيات والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وحرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب الوزير متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 3 حالات غش باستخدام الهاتف المحمول مشددة على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب المتورطين فى الغش، مشيرة إلى أنه سيتم حرمان الطلاب المتورطين فى الغش من النجاح فى الثانوية العامة.