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91% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط المتلاعبين بالأسعار

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات على الأسواق لضبط المتلاعبين في الأسعار، ايد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات على الأسواق لضبط المتلاعبين في الأسعار.

وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف الحملات على الأسواق لضبط المتلاعبين في الأسعار، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف الحملات على الأسواق لضبط المتلاعبين في الأسعار.

 


 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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