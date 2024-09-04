شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط المتلاعبين بالأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات على الأسواق لضبط المتلاعبين في الأسعار، ايد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات على الأسواق لضبط المتلاعبين في الأسعار.

وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف الحملات على الأسواق لضبط المتلاعبين في الأسعار، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف الحملات على الأسواق لضبط المتلاعبين في الأسعار.



