شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة للحصول على 3 خدمات من المراكز التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية الأوراق والمستندات المطلوبة توافرها عند التقدم بطلب للحصول على 3 خدمات مهمة هي: (تعديل وصلة الصرف الصحي لمحل أو منشأة لتعديل النشاط، استخراج شهادة بإتمام أعمال ترميم أو هدم، نقل رخصة محل تجارى لوفاة المرخص له)، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة لتعديل وصلة الصرف الصحي لمحل أو منشأة لتعديل النشاط

-مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.

- صورة عقد الملكية أو عقد الإيجار والأصل للاطلاع.

-رسم هندسي بالتعديل الجديد للوصلة.

- موافقة المالك على التعديل إذا كان مؤجرًا.

- رخصة المحل أو المنشأة بالتعديل.

- إيصال سداد الرسوم.

ثانيًا: المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة بإتمام أعمال ترميم أو هدم

- صورة المستند الدال على شخصية مقدم الطلب، والأصل للاطلاع.

- المستند المثبت لصفة مقدم الطلب في حالة تقديمه من غير المالك.

- صورة الترخيص أو القرار أو حكم المحكمة الصادر بأعمال الترميم أو الهدم.

- تقرير فني من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية أو تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بمسئوليته عن تنفيذ أعمال الترميم أو الهدم معتمد من نقابة المهندسين، وذلك بالنسبة للأعمال التي تمس العناصر الإنشائية. أما بالنسبة للأعمال التي لا تمس العناصر الإنشائية يقدم تقرير من مهندس نقابي (مدني/عمارة) معتمد من نقابة المهندسين.

- الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.

ثالثًا: المستندات المطلوبة لنقل رخصة محل تجارى لوفاة المرخص له

- أصل رخصة المحل.

- صورة إعلام الوراثة (الأصل للاطلاع).

- توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم فى اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم.

- المستند الذى يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم.

- صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (فى حالة وجود قصر من الورثة) (الأصل للاطلاع).

- في جميع الأحوال يسرى على المنقول إليهم الترخيص جميع الاشتراطات المقررة قانونًا على المرخص له الأصلى (موافقة الأمن فى حالة المطابع ومحال بيع الأسلحة ومراكز الكمبيوتر.....إلخ، موافقة الصحة لمحال بيع الأغذية والمشروبات... إلخ، موافقة التموين للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية).