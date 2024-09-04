"عائشة" تطلب خلع زوجها: "بيخدم خطيبته القديمة وبيقسم الرغيف معاها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

قامت "عائشة. ع"، 32 سنة، ربة منزل، برفع دعوى قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب فيها بخلع زوجها، مبررة طلبها: "بيخدم خطيبته القديمة وبيقولي عشان تعبانة".

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 1720 لسنة 2023، إنها تعرفت على زوجها من خلال تردده على منزل "عمار جارهم"، ومن هنا تولدت بينهما مشاعر دامت عام، وبعدها تقدم للزواج منها وتمت الموافقة من الأهل وانتقلا للمعيشة سوياً بعش الزوجية.

تكمل "عائشة" حديثها: "عشنا حياة زوجية سعيدة منذ الأيام الأولى، حتى عادت خطيبته القديمة من السفر وهي تعيش بنفس عمارة إقامتنا، والغريب إصرار زوجي على اختيار تلك العمارة وقت الزواج، فعلمت الآن "حبه القديم".

تشكو الزوجة زوجها لمنزل أهلها: "بعد عودتها شعرت بالغيرة الشديدة وبدأت في التحدث مع زوجي، الذي يقرر أفعاله معها "مجرد أخت وعشرة عمر وكل القديم مات"، تركته يفعل ما يريد حتى دخل الشك إلى قلبي بعدما وجدته يقوم بخدمتها وقت مرضها "بيقسم الرغيف معها".

تختتم الزوجة: "طالبت زوحي بالطلاق لكنه رفض وصمم على تواجد علاقتنا فهربت لمنزل أهلي بدون عودة، وبعدها لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى خلع ضده، ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الأن.