بداية من اليوم.. الأرصاد: تغير مفاجئ في الطقس لمدة 6 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة، مؤكدة أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض التدريجي على معظم الأنحاء اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وبحسب الهيئة، فإنه من المقرر أن يستمر الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة على مدارس أسبوع كامل عند نفس قيم درجات الحرارة.

ووفقا للهيئة، فإنه من المقرر أن يسود طقس حار رطب خلال ساعات النهار على معظم أنحاء البلاد خلال الـ6 أيام المقبلة، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت الهيئة، أنه من المقرر أن يكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا خلال فترات الليل.

ومن المقرر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 33 و36 درجة مئوية في معظم المناطق، ولا تتخطى 35 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما تصل على المناطق الجنوبية إلى 41 درجة مئوية.