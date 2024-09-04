خالد جلال: 51 أغنية وطنية تنافس في مسابقة "أنا المصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

بلغت مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب مرحلة التصفيات.

وقال المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، إن عدد الأغاني المتنافسة في المسابقة بلغ 51 أغنية وطنية جديدة، يشارك بها 48 مطربًا من المطربين الشباب.

وأضاف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي أن المسابقة انطلقت هذا العام يوم 1 مايو بدلاً من 1 يونيو كما هو متبع في الدورات السابقة، حتى يتسنى للمشاركين الإعداد الجيد للدخول في المسابقة، التي انتهى التقدم لها في 15 أغسطس 2024.

وأكد جلال أن مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب أفرزت عبر دوراتها الماضية العديد من الأصوات الشابة المتميزة، التي أصبحت لها مكانتها على الساحة الغنائية، وأحيوا عددًا من الحفلات في الفعاليات التي يقيمها القطاع، بالإضافة إلى مشاركتهم في العديد من الحفلات الأخرى.

يشار إلى أن المسابقة تجرى في فروع "الغناء - التلحين - التأليف - التوزيع الموسيقي"، ويقدم القطاع خمس جوائز مالية: المركز الأول 20 ألف جنيه، المركز الثاني 15 ألف جنيه، المركز الثالث 10 آلاف جنيه، المركز الرابع 7 آلاف جنيه، والمركز الخامس 5 آلاف جنيه.