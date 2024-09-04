شبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الأربعاء، إلى الاثنين المقبل 9 سبتمبر 2024، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان إنه: يستمر الطقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلاً.

كما تسود شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتنشط رياح معتدلة أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.