شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يبحث مع رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور علي الخوري رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي في سبيل دعم جهود العمل العربي المشترك لتعزيز وتنمية الاقتصاد الرقمي.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص إدارة جامعة القاهرة على تعزيز شراكاتها مع الاتحادات النوعية والمؤسسات الإقليمية والدولية الرائدة في مجالات الاقتصاد الرقمي، من أجل بناء اقتصاديات رقمية متطورة ومستدامة تؤثر إيجابا فى جودة الحياة، وتطوير مشاريع وبرامج مبتكرة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بقدرات الطلاب والباحثين.

وخلال اللقاء تم استعراض المشاريع المختلفة للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ومنها المشروع المشترك بين الجامعة والاتحاد في تنفيذ منصة تعليم وتدريب لريادة الأعمال، والتي تعد خطوة مهمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق،الدور المحور لجامعة القاهرة فى تحقيق أهداف الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، باعتبارها من أهم المبادرات الإقلبميةالتى تهدف لدعم التحول الرقمي والتنمية المستدامة فى البلدان العربية.

وأضاف د. محمد سامى عبد الصادق ان الجامعة مستمرة في دعمها لمشروعات ومبادرات الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا لتطوير برامجها الأكاديمية والبحثية بما يتوافق مع متطلبات العصر.

وأكد الدكتور علي الخوري، حرص الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي على تبادل الخبرات والتعاون مع المؤسسات التعليمية الكبرى في المنطقة وأهمها جامعة القاهرة، والتي تعد شريكا استراتيجيا للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في مشروعات التحول الرقمي وتطوير الاقتصاد الرقمي في العالم العربي.

وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور علي الخوري دعوة إلى الدكتور محمد سامي عبد الصادق لحضور مؤتمر ومعرض "سيملس 2025"، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.