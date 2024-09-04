شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج دبلوم علم البيانات بكلية الحاسبات جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جامعة حلوان أنً برنامج دبلوم علم البيانات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي دشن عام 2021، وهو دبلوم أكاديمي في مجال هندسة البرمجيات، ويمنح درجة الدبلوم في هندسة البرمجيات، ويتبع علميا قسم نظم المعلومات بالكلية.

وكشفت الجامعة أهمية البرنامج فى مجال علم البيانات مطلوب بشدة بسبب أهميته وتأثيره الكبير على مجالات أخرى مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ومجال علم البيانات يساعد في عمل تحليل للبيانات وتطبيق ابحاث مهنية مبنية على اسس علمية بإمكانها تطوير حياة الناس بشكل فعال.

شروط القبول هي أن يكون حاصلا على بكالوريوس تجارة أو نظم المعلومات الإدارية أو نظم معلومات الأعمال من جامعة أو كلية أو معهد معتمد من المجلس الأعلى للجامعات او وزارة التعليم العالي، أو يكون حاصلا على بكالوريوس الحاسبات والمعلومات بتقدير مقبول.

وتكون مدة الدراسة من سنة الى سنتين بحد أقصى، وتكون متطلبات الدراسة، 12 ساعة معتمدة مقررات إجبارية (4 مقرر)، 15 ساعة معتمدة مقررات اختيارية (5 مقرر)، 6 ساعات معتمدة إجباري (مشروع تطبيقي)، ويكون إجمالي 33 ساعة معتمدة بحد أدنى معدل تراكمي 2 (أي من 65% الى اقل من 70%)

وتتمثل كيفية التقدم للبرنامج الكترونيا عبر هذا الرابط

https://pgs.helwan.edu.eg

ومرفق فيديو لشرح كيفية التقديم علي نظام ابن الهيثم

ثم التوجه الي الكليه لتسليم أصول الشهادات والاوراق المطلوبه لاجراء المقابله الشخصيه ودفع المصروفات.