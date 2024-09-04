شكرا لقرائتكم خبر عن السنوار ومشعل والضيف وهنية أبرزهم.. واشنطن تقاضى قادة حماس جنائيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الولايات المتحدة، توجيه اتهامات جنائية إلى كبار قادة حركة حماس الفلسطينية بينهم رئيس المكتب السياسى للحركة يحيى السنوار، متهمة إياهم بـ"التخطيط والدعم والتنفيذ لهجوم 7 أكتوبر.

وقُدمت الشكوى الجنائية إلى محكمة فيدرالية بمدينة نيويورك.

وقال وزير العدل ميريك جارلاند، فى بيان: "قاد هؤلاء المتهمون، جهود حماس الرامية لتدمير إسرائيل.

وتضم الدعوى أسماء 6 متهمين، منهم السنوار، الذي يُعتقد أنه مختبئ في غزة، وخالد مشعل، الذي يقيم في الدوحة، ويرأس مكتب الحركة في الخارج، وعلي بركة، وهو مسؤول كبير في "حماس" يقيم في لبنان، بحسب وكالة "رويترز".

والمتهمون الثلاثة الآخرون هم الرئيس السابق للمكتب السياسي لـ"حماس"، إسماعيل هنية، الذي اغتيل في يوليو الماضي في العاصمة الإيرانية طهران، وقائد "كتائب القسام" محمد الضيف، الذي تقول إسرائيل إنها قتلته في غارة جوية في يوليو، ومروان عيسى نائب القائد العسكري لكتائب القسام الذي قالت إسرائيل إنها قتلته في غارة في مارس.

ووجه الادعاء الأمريكي اتهامات للرجال الستة فى فبراير الماضي، لكنه أبقى الدعوى "سرية" على أمل القبض على هنية، بحسب مسؤول في وزارة العدل التي قررت الكشف عن الاتهامات بعد عملية الاغتيال.