شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات اليوم الثاني من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء بمطار العلمين والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء في نسخته الأولى بإفريقيا والشرق الأوسط، والمقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمطار العلمين بمدينة العلمين الجديدة، والذي من المقرر أن تستمر فعالياته حتي يوم 5 سبتمبر الجاري.

وتعرض جميع الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني أمام زائريها من جميع دول العالم أحدث أنشطتها وخدماتها وقدراتها التكنولوجية المتطورة في مجال الطيران المدني؛ فضلا عن استعراض أحدث مُعدات وتقنيات وأنظمة الطيران، كخطوة حاسمة في مسيرة مصر نحو تعزيز مشاركتها في مجال النقل الجوي واستكشاف الإمكانيات اللامحدودة التي يوفرها هذا المجال الحيوي أمام المشاركين من قادة الصناعة والأطراف المعنية ذات الصلة وخلق فرص شراكات جديدة تشكل مستقبل صناعة النقل الجوي العالمية.

وتشهد ساحة العرض المكشوفة بمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء بمطار العلمين الدولي، مشاركة عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة مدنية- عسكرية – وعروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية في أجواء مليئة بالإثاره والتشويق.

يشارك في المعرض مصر الدولي للطيران والفضاء أكثر من 100 دولة وما يزيد عن 300 شركة وجهة من أكبر شركات مصنعى الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم، و بحضور العديد من خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدني.



