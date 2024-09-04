شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء يعلن إطلاق مبادرة توطين المواد الخام غير الفعالة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء، إطلاق مبادرة توطين المواد الخام غير الفعالة لضمان استقرار إمدادات الأدوية وحماية الأمن الدوائي المصري على المدى القصير.

وقال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء خلال فاعليات المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر هيئة الدواء المصرية، أن الدولة تتجة إلى توطين صناعة الدواء بشكل شمولى، وتابع: بدأنا بالمواد الخام الغير الفعالة، والتى يصل عددها إلى 280 مادة.

وأضاف الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء، أن توطين الصناعة سيخفض من الفاتورة الاستيرادية، مشيرا إلى أن توطين المواد الفعالة في الخطة ولكن سيتم فى وقت لاحق، مشيرا إلى أن المصانع ستدعم ذلك بشكل قوى.

ومن جانبه، قال الدكتور بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد أن فكرة توطين صناعة المواد الخام غير الفعالة نسعى لتحقيقها منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن دور الهيئات الجديدة توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية بشكل عام، لافتا إلى أهمية ذلك فى تراجع الاعتماد على المستورد.