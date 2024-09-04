شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الأولى من أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية 17 سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنطلق فعاليات أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية في نسخته الأولى في الفترة من 17 وحتى 21 سبتمبر الجارى، والذي سيُقام بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، ويهدف هذا الأسبوع إلى تعزيز التواصل بين الطلاب؛ لتبادل المعرفة والخبرات التكنولوجية، ودعم روح الابتكار، وريادة الأعمال، وبناء الشخصية القيادية، وتنمية المهارات الاجتماعية بين المُشاركين، وتوفير الفرص التدريبية والتوظيفية لطلاب وخريجي الجامعات التكنولوجية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية مُشاركة الطلاب في أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية؛ باعتباره فرصة جيدة للمنافسة بين الطلاب في مُختلف المسابقات والمُشاركة في الأنشطة المتنوعة، وذلك بما يُحقق الدعم والتواصل بين الطلاب وشُركاء الصناعة؛ مما يُكسب الطلاب العديد من الخبرات والمهارات، وكذلك الجمع بين شباب الباحثين والمُبتكرين؛ لاستثمار جهودهم في الحوار والنشاط الطلابي الفعّال، واستثمار طاقاتهم وطموحاتهم الواعدة وأفكارهم البنّاءة؛ لتطوير قدراتهم بشكل إيجابي.

وأشار الوزير إلى أهمية استمرار الدعم وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات التكنولوجية؛ لتنمية مهارتهم وصقل خبراتهم وتشجيعهم على المُنافسة لافتًا إلى أهمية الربط بين الجامعات التكنولوجية ومُخرجات التعليم والبحث العلمي بالصناعة وسوق العمل؛ لتوطين ودعم الصناعة المصرية، مما يدعم خطط الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية دور شُركاء الصناعة في تأهيل طلاب الجامعات التكنولوجية لاحتياجات ومُتطلبات سوق العمل؛ بما يُسهم في خدمة قطاع الصناعة والقطاعات الاقتصادية؛ سعيًا لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتلبية احتياجات سوق العمل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد الصباغ مُستشار الوزير للتعليم التكنولوجي، أن أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية سيكون حافلًا بفعاليات متنوعة تغطي مُختلف جوانب الحياة الجامعية، (أنشطة رياضية وفنية)، إصافة إلى الفعاليات الاجتماعية، والثقافية والعلمية والتكنولوجية، فضلًا عن إقامة مُسابقة كُبرى لعرض مشاريع الطلاب الابتكارية من كل الجامعات، وكذلك تنظيم معرضًا للشركات المُتخصصة في التعليم التكنولوجي، لعرض التجهيزات العلمية والعملية وتكنولوجيا المعلومات ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير الفرص التدريبية والتوظيفية التي تُسهم في تأهيل الطلاب لاحتياجات ومُتطلبات سوق العمل.

كما سيتم تكريم أوائل الطلاب بالجامعات التكنولوجية والطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية لتحفيزهم على مواصلة تفوقهم وتميزهم.