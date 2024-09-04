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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن و11 ألف طن قمح

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 10:36 ص

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ..  بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33193 طن تشمل :   8744 طن يوريا و 6922 طن اسمنت و 3298 طن جبس و 4834 طن رمل و 1000 طن كسب صويا و 8395 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54014 طن تشمل :  11110 طن قمح و 4100 طن زيت طعام و 7122 طن خردة و 6300 طن ذرة و 1500 طن فول صويا و 5160 طن سكر و 8991 طن حديد و 2248 طن خشب زان و 5283 طن فول و 2200 طن عدس.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 168 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 379 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2085 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 96645 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 176033 طنًا  .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2647 طن قمح متجهين إلى صوامع  شبرا ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5084 حركة .

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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