شكرا لقرائتكم خبر عن عين شمس تعلن فريق كلية هندسة الفائز بمسابقة إعادة تصميم شعار الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، فريق كلية الهندسة الفائز في مسابقة إعادة تصميم شعار الجامعة بما يعكس روح الجامعة ورؤيتها المستقبلية، بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمر الحسينى عميد كلية الهندسة.

وأعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين عن سعادته بانطلاق العام الدراسي الجديد، بالإعلان عن نتائج المسابقة الخاصة باختيار شعار جديد صممه طلاب الجامعة، وهو ما يعكس ثقة الجامعة في امتلاكها لكوادر مؤهلة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، قادرة على الإبداع والمساهمة الفاعلة في مختلف المجالات.

وأضاف رئيس الجامعة أن الفريق الفائز سيترك بصمة دائمة تعبر عن رؤية الجامعة، موجهاً شكره للفرق المشاركة، كما عبّر عن إعجابه الكبير بالمستوى الرفيع للتصاميم المقدمة، والتي شكلت تحدياً كبيراً أمام لجنة التحكيم في اختيار الفائز.

من جانبها، أكدت الدكتورة غادة فاروق على فخرها الكبير بطلاب الجامعة، مشيدة بالشعار الفائز الذي صممه الطلاب بأيديهم، كما أثنت على اهتمام الطلاب بالمشاركة في المسابقة، موضحة أن هذا التفاعل يعكس روح الإبداع والانتماء لدى طلاب الجامعة.

وفي سياق متصل، عبر الدكتور عمر الحسيني، عميد كلية الهندسة، عن شكره وتقديره لإدارة الجامعة على إتاحة الفرصة لطلاب الكلية للمشاركة في هذه المنافسات، وأكد أن طلاب الكلية يتميزون في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص الكلية على دعم مشاركة الطلاب في المسابقات المحلية والعالمية لتعزيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم.

وكانت الجامعة قد طرحت في يناير الماضى مسابقة بين طلاب كلية الهندسة لإعادة تصميم شعار الجامعة، شارك فيها 21 فريقاً ضمّ 81 طالباً من أقسام العمارة والتخطيط والبرامج التخصصية التابعة لها، وقد تأهل منهم 7 فرق للمرحلة التالية ، وصولاً إلي 3 فرق في المرحلة النهائية، وقد تم الإعلان عن الفريق الفائز بالمركز الأول والذي ضم الطالب محمد رأفت سرور والطالبة ميرهان ياسر محمد بالفرقة الرابعة بقسم العمارة.