لليوم الثاني.. استمرار رفع أنقاض عقار أرض الجولف المنهار والبحث عن ناجين | بث مباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تواصل قوات الإنقاذ البري بالقاهرة، بمعاونة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض عقار أرض الجولف المنهار، لليوم الثاني على التوالي.

وكشف الفحص الأولى عن انهيار عقار مكون من 6 طوابق وحدوث تلفيات في عدد من السيارات المتوقفة، فيما يجرى البحث عن آخرين مفقودين ويعمل رجال الشرطة على سماع أقوال الشهود العيان، وفحص كاميرات المراقبة في مسرح العقار المنكوب.

الحادث أسفر عن سقوط 7 ضحايا، بينهم جثتان تم انتشالهم من تحت الأنقاض هما: "ايفيت نديم محروس 64 سنة، وفتاة من غينيا تدعى مريم عمرها 24 سنة" تم إيداعهما ثلاجة مستشفى منشية البكري.

وسقط 5 مصابين 3 منهم تلقوا الإسعافات بموقع الحادث وهم كلا من: "محمد بشار 47 سنة، هيمن محمد 62 سنة، ولواء شرطة وائل صبيح 53 سنة".

قوات الشرطة بالتنسيق مع الأطقم الطبية نقلوا حالتين إلى مستشفى هليوبوليس وهما: "شيرين يوسف 59 سنة، وإيمان حسان 64 سنة، مصابين بكسور.

في سياق متصل تواصل فرق الإنقاذ البري جهود البحث عن مفقودين تحت الأنقاض باستخدام الكلاب البوليسية.