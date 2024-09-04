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الداخلية: تحرير1875 مخالفة التحدث في المحمول أثناء القيادة في 24 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحرير 1935 مخالفة للسير بدون تراخيص، و18 دراجة نارية مخالفة، و19222 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، و14 مخالفة لمواقف عشوائية، و1875 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و12 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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