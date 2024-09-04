شكرا لقرائتكم خبر عن الحفنى يتفقد جناح مصر للطيران بمعرض مصر الدولى للطيران والفضاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني قبل قليل، بجولة تفقدية لجناح الشركة الوطنية مصر للطيران وجميع الأجنحة التابعة لوزارة الطيران المدني، بمعرض " مصر الدولى للطيران والفضاء 2024 " في نسخته الأولى بإفريقيا والشرق الأوسط، والمقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمدينة العلمين الجديدة، والذي من المقرر أن تستمر فعالياته حتي يوم 5 سبتمبر الجاري.

وتعرض جميع الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني أمام زائريها من جميع دول العالم أحدث أنشطتها وخدماتها وقدراتها التكنولوجية المتطورة في مجال الطيران المدني؛ فضلا عن استعراض أحدث مُعدات وتقنيات وأنظمة الطيران، كخطوة حاسمة في مسيرة مصر نحو تعزيز مشاركتها في مجال النقل الجوي، واستكشاف الإمكانيات اللامحدودة التي يوفرها هذا المجال الحيوي أمام المشاركين من قادة الصناعة والأطراف المعنية ذات الصلة وخلق فرص شراكات جديدة تشكل مستقبل صناعة النقل الجوي العالمية.



وزير الطيران يتفقد جناح مصر للطيران بمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء



وزير الطيران يتفقد جناح مصر للطيران بمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء



وزير الطيران يتفقد جناح مصر للطيران بمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء (4)



وزير الطيران يتفقد جناح مصر للطيران بمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء (5)



وزير الطيران يتفقد جناح مصر للطيران بمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء (6)