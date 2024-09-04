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استمرار طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

- الطماطم 20.5جنيه

البصل 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25 جنيها    .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18 جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات

- الكوسة بـ22 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 47.5جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 8.5جنيه

بطيخ 13.5 جنيه  سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 25 جنيها

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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