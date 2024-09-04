شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى: ضبط 8 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة حملات على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 7 طن و825 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات لحوم ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما تم تحصين 166 ألف و435 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

‏‎‏‎وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.