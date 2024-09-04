شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يبحث طرح الفرص والمشروعات والتجارية على المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية جمعية مستثمري العاشر من رمضان، لبحث فرص التعاون المشترك وجذب مزيد من الاستثمارات، وسبل تشجيع مشاركة القطاع الخاص.

كان في استقبال الوزير الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وأيمن رضا الأمين العام لجمعية المستثمرين بحضور الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، و أحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان.

وأكد الوزير على توجه الدولة خلال الفترة الحالية نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين مما يعزز من الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص في مجالات التجارة الداخلية والصناعات الغذائية و البورصة السلعية وهي من القطاعات الهامة والحيوية، لافتا الى أن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة الوزارة في مجال مناقشة وطرح الفرص والمشروعات الاستثمارية والتجارية علي مختلف المستثمرين، في ظل وجود تعاون وتنسيق مشترك بين كافة الوزارات والجهات المعنية لدعم المستثمرين، وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة علي أرض مصر في كافة القطاعات.

ووجه الوزير بالنظر في كافة الاحتياجات التموينية المطلوبة لتدعيم مدينة العاشر من رمضان، سواء في مجال إنشاء المجمعات الاستهلاكية الجديدة وإنشاء المخابز في ضوء الاحتياجات الفعلية.

وحرص الوزير خلال الاجتماع على الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات التي تم طرحها من جانب المستثمرين كل في مجاله وخاصة في مجال الصناعات الغذائية، حيث تم مناقشة التحديات والعقبات التى تواجههم والمتعلقة بمجالات عمل التموين والصناعات الغذائية، وخلال الاجتماع تم عرض رؤية الوزارة وأهدافها التنموية وخطة عملها في مختلف الملفات.

ومن جانبه، قدم الدكتور سمير عارف وأعضاء الجمعية التهنئة للدكتور شريف فاروق على توليه حقيبة الوزارة، كما تقدم بالشكر للوزير على هذا الاجتماع المثمر، والذي يعكس حرص الوزارة على توفير بيئة استثمارية محفزة تدعم نمو قطاع التموين والتجارة الداخلية، والصناعات الغذائية كونه قطاع حيوي يؤثر في القطاعات الأخرى ويؤثر في نمو اقتصاديات الدولة المصرية.