شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف على جناح وكالة الفضاء بمعرض مصر الدولى للطيران بالعلمين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يشهد جناح وكالة الفضاء المصرية، كعارض رئيسي في معرض مصر الدولي للطيران المقام خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2024 بمطار العلمين في مدينة العلمين الجديدة، اهتماما بالغا وإقبالا كثيفا.

ويبرز دور وكالة الفضاء المصرية كفاعل رئيسي في مجال استكشاف الفضاء وتطوير التكنولوجيا، حيث أطلقت بنجاح قمرين صناعيين مصر سات / 2 في ديسمبر 2013 ونيكس سات / 1 في فبراير 2024.

كما تقود وكالة الفضاء العديد من المشاريع الطموحة، وتعرض وكالة الفضاء المصرية إنجازاتها في قطاع الفضاء، إلى جانب الأقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات والأقمار التعليمية.

ويعزز العرض حضور فريق من مهندسي الوكالة الذين يشاركون بشكل عميق في التطوير الفني لهذه المشاريع، كما أن مشاركة وكالة الفضاء المصرية فى المعرض لا تقتصر على عرض النجاحات السابقة فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تأمين شراكات استراتيجية، وتشكيل مبادرات مستقبلية، وتعزيز التعاون الدولي بما يضمن استمرار مصر في لعب دور قيادي في المجتمع الفضائي العالمي.



اقبال كثيف على جناح وكالة الفضاء المصرية



جناح وكالة الفضاء المصرية بمعرض مصر الدولى للطيران بالعلمين