شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يستجيب لطلب مواطنة من ذوى الهمم بتوفير وظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب محمد جبران وزير العمل لاستغاثة المواطنة دعاء أحمد عبدالغني، تسكن في منطقة العمرانية بالجيزة، ومن ذوي الهمم، وتعانى من بعض الأمراض، بتوفير فرصة عمل لها في إحدى شركات القطاع الخاص بالمحافظة.

وقامت مديرية عمل الجيزة اليوم الأربعاء بتسليم عقد العمل للمواطنة في إحدى الشركات الخاصة،مع التأكيد على الالتزام بـ الحد الأدنى للأجور.

وقال الوزير في تصريحات اليوم، إن دمج ذوي الهمم في سوق العمل هدف من أهداف الدولة المصرية ،بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحًا أن الاستجابة لهذه المواطنة، والإعلان عن ذلك، رسالة نؤكد من خلالها حرص الوزارة على توفير فرص عمل لذوي الهمم ،ودمجهم في كافة البرامج التدريبية لتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل.



وكان قد استقبل محمد جبران، وزير العمل، أمس، وفد من إدارة بنك مصر فى إطار التجهيز لصياغة بروتوكول تعاون بين "الوزارة" و"البنك" بشأن استيفاء تعيين نسبة الـ5% من ذوى الإعاقة فى البنك، ووجه الوزير الإدارة المُختصة بالوزارة، بالتواصل مع إدارة بنك مصر للانتهاء من صياغة بروتوكول التعاون، على أن يشمل تحديد البنك لاحتياجاته من ذوي الهمم داخل كل محافظة، لتوفير الأعداد المطلوبة، وأكد الوزير على أن دمج ذوي الهمم في سوق العمل يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.