شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران توقع عقد خدمات أرضية مع شركة A Jet التركية خلال معرض مصر الدولى والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الأول من فاعليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 بالعلمين الجديدة توقيع شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية تعاقداً جديداً مع شركة A Jet التركية لتقديم خدمات المهبط بالمطارات المصرية.

جاء ذلك ضمن فاعليات جناح مصر للطيران بالمعرض وشهد مراسم التوقيع المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ووقع العقد عن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية المهندس إبراهيم فوزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي، وعن الشركة التركية وكالة IAB ومثلتها المهندسة نيفين عليش نائب رئيس مجلس الإدارة.

وتعد شركة A Jet من أهم شركات الطيران العارض بتركيا نظراً لكونها شركة شقيقة للخطوط الجوية التركية أكبر عملاء شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية الحاليين، وقد بدأ تشغيل رحلات شركة A Jet بالفعل في مطار القاهرة بعدد 5 رحلات أسبوعياً.

ومن المخطط تشغيل رحلاتها بجميع المحطات الداخلية في القريب العاجل، حيث تمتلك الشركة حالياً أسطول يتخطي 80 طائرة من طرازات أيرباص A320 وA321 وبوينج B737-800 وB737 Max.