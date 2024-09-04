أخبار مصر

وزارة الصحة تنشر نظاما غذائيا صحيا لطفلك تزامنًا مع عودة المدراس.. انفوجراف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تنشر نظاما غذائيا صحيا لطفلك تزامنًا مع عودة المدراس.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت- سارة وائل

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 04:05 م

نشرت وزارة الصحة عبر صفحاتها على موقع "الفيس بوك"، اليوم الأربعاء، أنفوجراف بعنوان "استغل العودة للمدارس لجعل طفلك يتبع نظام غذائى صحي"، وذلك تزامنًا مع اقتراب العودة إلى المدارس.

وذكرت 3 نصائح يجب على أولياء الأموراتباعهم وهما: أن تحرص على أمداد طفلها بالطعام الغنى بالفيتامينات كمنتجات الألبان والفواكة والخصروات والحبوب، كما أكدت وزارة الصحة على تجنب الطعام الغنى بالدهون المشبعة والسكريات.

ويأتى ذلك ضمن مبادرة 100 يوم صحة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements