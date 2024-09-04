شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تنشر نظاما غذائيا صحيا لطفلك تزامنًا مع عودة المدراس.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة الصحة عبر صفحاتها على موقع "الفيس بوك"، اليوم الأربعاء، أنفوجراف بعنوان "استغل العودة للمدارس لجعل طفلك يتبع نظام غذائى صحي"، وذلك تزامنًا مع اقتراب العودة إلى المدارس.

وذكرت 3 نصائح يجب على أولياء الأموراتباعهم وهما: أن تحرص على أمداد طفلها بالطعام الغنى بالفيتامينات كمنتجات الألبان والفواكة والخصروات والحبوب، كما أكدت وزارة الصحة على تجنب الطعام الغنى بالدهون المشبعة والسكريات.

ويأتى ذلك ضمن مبادرة 100 يوم صحة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.