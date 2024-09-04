شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تنخفض لـ33 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد بجميع الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأسبوع المقبل، حيث يستمر الطقس حار على أغلب الأنحاء مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، كما يلى:-

الأربعاء 4 سبتمبر:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة.

الخميس 5 سبتمبر:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة.

الجمعة 6 سبتمبر :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة.

السبت 7 سبتمبر :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة.

الأحد 8 سبتمبر :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة.



ويشهد اليوم الثلاثاء ، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ومتوقع اليوم أن يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية والوادى الجديد، مع وجود نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.