شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: ادعاءات نتنياهو بشأن إبقاء وجود إسرائيلى فى محور فيلادلفيا غير مقبولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الخارجية التركية، إن ادعاءات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بشأن إبقاء الوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا غير مقبولة.

قالت الخارجية التركية، إن نتنياهو يواصل أكاذيبه للتلاعب بالرأي العام من أجل التغطية على جرائمه في غزة ومنع وصول مفاوضات وقف إطلاق النار إلى نتيجة.

أعلنت الخارجية التركية، دعم جهود الوساطة التي تبذلها مصر لإنهاء الحرب في غزة ومد يد المساعدة للفلسطينيين، نقلا عن القاهرة الإخبارية.