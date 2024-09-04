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لبنان يعلن تضامنه مع مصر بشأن ادعاءات إسرائيل حول محور فيلادلفيا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخارجية اللبنانية، تضامنها الكامل مع مصر بشأن الادعاءات الإسرائيلية حول محور فلادلفيا.

 

قالت الخارجية اللبنانية، نؤكد تضامننا الكامل مع مصر وندين اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي لها بشأن محور فيلادلفيا، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

 

كانت الخارجية التركية، قالت إن ادعاءات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بشأن إبقاء الوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا غير مقبولة.

 

أعلنت الخارجية التركية، دعم جهود الوساطة التي تبذلها مصر لإنهاء الحرب في غزة ومد يد المساعدة للفلسطينيين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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