شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعلن تضامنه مع مصر بشأن ادعاءات إسرائيل حول محور فيلادلفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخارجية اللبنانية، تضامنها الكامل مع مصر بشأن الادعاءات الإسرائيلية حول محور فلادلفيا.

قالت الخارجية اللبنانية، نؤكد تضامننا الكامل مع مصر وندين اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي لها بشأن محور فيلادلفيا، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

كانت الخارجية التركية، قالت إن ادعاءات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بشأن إبقاء الوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا غير مقبولة.

أعلنت الخارجية التركية، دعم جهود الوساطة التي تبذلها مصر لإنهاء الحرب في غزة ومد يد المساعدة للفلسطينيين.