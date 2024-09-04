شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 40% من مقررات تموين شهر سبتمبر لأصحاب البطاقات فى أول 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية حيث تم صرف ما يقرب من 40% من مقررات التموين عن شهر سبتمبر 2024 حتى الآن، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25%.

على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية فى طرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظات القاهرة والجيزة، بجانب أيضا توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.