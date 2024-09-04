شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال التوسعة بطريق جسر الصليبة بشبرامنت والان مع تفاصيل الخبر

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال التوسعة والتطوير بطريق جسر الصليبة نطاق مركز أبو النمرس تمهيدًا لبدء أعمال رصف الطريق، بداية من طريق المريوطية إلى طريق الترعة الشبرامنتية بطول 3كم، لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة بذلك القطاع الحيوي، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ووجه نائب المحافظ، بتذليل جميع العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير، مشددًا على الالتزام بخط التنظيم ونقل المرافق المتعارضة بالتنسيق مع شركات المرافق، وذلك لبدء أعمال رصف الطريق لتحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة والقضاء على الزحام المروري وتسهيل حركة المرور على الطريق.

رافق نائب محافظ الجيزة، زينهم إدريس رئيس مركز أبو النمرس، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة، ومسؤلي شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والشركة المنفذة للأعمال.



