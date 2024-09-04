شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وزير الشباب والرياضة السابق، بحضور الدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر لشؤون بيت الزكاة والصدقات الرئيس التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، واللواء محمد مصطفى، مدير المشروعات ببيت الزكاة والصدقات.

وأكد شيخ الأزهر دور الجمعيات الأهلية والخيرية في دعم الفقراء ومساندة المحتاجين والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية المقدمة لهم، ليتمكنوا من الحصول على أفضل جودة ممكنة، انطلاقا من قوله تعالى "ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون"، وقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم"، والمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على كاهل الأسر الأقل حظا والأكثر احتياجًا.



شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي

كما أكد شيخ الأزهر، أن بيت الزكاة والصدقات المصرى الذراع الخيرى للأزهر الشريف شديد الحرص على الالتزام بالقيود الشرعية التي تحكم حركة المال؛ تحصيلا وصرفا، وتحديدها بموارد وشروط شرعية في صرف هذه الأموال في مصارفها المقررة شرعًا، وأن جهود البيت وخدماته لم تقتصر على المحتاجين في مصر، ولكن امتدت لتشمل كل الأشقاء في الدول الإسلامية الذين يتعرضون لظروف إنسانية قاسية كغزة والسودان وسوريا واليمن وغيرها، حرصا من الأزهر على وحدة الأمة وتلاحمها انطلاقا من قوله مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".



شيخ الأزهر ورئيس مجلس أمناء التحالف الوطنى

من جانبه، أعرب المهندس خالد عبد العزيز عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر وتقديره لدور فضيلته في دعم قضايا الأمة، مستعرضا لفضيلته جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وحسن توجيه أموال التبرعات والنهوض بالخدمات المقدمة للمستفيدين من الجمعيات الخيرية والأهلية في مصر.