شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يعلن عن حاجته لـ 20 عضوًا للعمل بلجنة مراجعة المصحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لـ 20 عضوًا للعمل بـ لجنة مراجعة المصحف بمجمع البحوث الإسلامية (منهم: ثلاثة أعضاء من كريمي البصر؛ بشرط إجادة القراءة والكتابة بطريقة برايل، واثنان من الحفاظ ممن يجيدون لغة الإشارة)؛ وذلك وفق الشروط الآتية:

أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية أزهرية، ومن العاملين بالأزهر الشريف أو جامعته للعمل بنظام الندب الجزئي.

ألا يقل عمر المتقدم عن (25) عامًا ولا يزيد عن (50) عامًا وقت نشر الإعلان.

أن يكون حافظًا لكتاب الله عن ظهر قلب بجميع رواياته.

أن يكون حافظًا للشاطبية والدرة وطيبة النشر.

أن يكون مُلمًّا بعلم رسم المصحف، حافظًا لمنظومة عقيلة أتراب القصائد ولطائف البيان شرح مورد الظمآن.

أن يكون مُلمًّا بعلم الضبط من خلال كتاب «المُحكم في علم نقط المصاحف» للإمام الداني، وحافظًا لمنظومة الخرَّاز.

أن يكون مُلمًّا بعلم عَدِّ الآي من خلال كتاب «البيان في عَدِّ آي القرآن».

أن يكون مُتمكِّنًا في علم الوقف والابتداء ومعرفة علل الوقوف.

أن يكون على دراية بأجزاء المصحف، وأحزابه، وأرباعه، وأثمانه، وما يتعلق بذلك.

أن يكون مُلمًّا بالمراجع الأساسية في التفسير وعلوم القرآن والفقه واللغة العربية والبلاغة.

إجادة التعامل مع برامج الاتصال الصوتي والمرئي.

اجتياز الاختبار التحريري في جميع ما سبق.

اجتياز المقابلة الشفهية بعد نجاحه في الاختبارات التحريرية.

تقديم بيان حالة حديث معتمد من جهة العمل.

ألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء مُخلٌّ بالشرف والأمانة لم يتم محوه، وغير محال للمحاكمة الجنائية أو التأديبية.

ألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء أكثر من (10) أيام ولم يتم محوه.

ثانيًا- شروط مفاضلة :

الحاصلون على شهادة تخصص القراءات أو ليسانس كلية القرآن الكريم، بجانب حصوله على شهادة جامعية.

الحاصلون على دراسات عليا (ماجستير - دكتوراه في علوم القرآن).

إجادة مهارة استخدام الحاسب الآلي والتعامل مع برامجه.

وعلى الراغبين التقدم يدويًّا بطلب للإدارة العامة للشئون الوظيفية - قسم التنقلات، مُدوَّنًا به رقم التليفون الشخصي، وصورة من بطاقة الرقم القومي، في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان؛ على أن يتم التواصل مع المتقدم من خلال رقم التليفون المحمول.

