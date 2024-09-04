شكرا لقرائتكم خبر عن حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 54 مليونا و706 آلاف خدمات مجانية خلال 34 يوما والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 54 مليون و706 آلاف و16 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الثلاثاء 3 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و949 ألفا و677 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 787 ألفا و905 خدمات، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 408 آلاف و925 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 106 آلاف و500 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 93 ألفا و84 خدمة، بالإضافة لتقديم 95 ألفا و692 خدمات، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 43 ألفا و131 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 79 ألفا و861 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 228 ألفا و979 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و525 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 9 آلاف و799 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1763 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 23 ألفا و377 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ65 ألفا و136 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».