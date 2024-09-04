شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال من الوفود الرسمية وكبرى الشركات لعقد مباحثات مع الهيئة العربية للتصنيع والان مع تفاصيل الخبر

شهد جناح الهيئة العربية للتصنيع خلال فعاليات اليوم الثاني من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، إقبالا من الوفود الرسمية وكبري المؤسسات والشركات العالمية، لعقد مباحثات التعاون والشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع.

وفي هذا السياق، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن ترحيب الهيئة بعقد الشراكات الجادة مع كبري المؤسسات والشركات العالمية وتعزيز الفرص الاستثمارية، وفتح منافذ جديدة للتصدير وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ومن أبرز الشركات التى عقدت مباحثات مع الهيئة:

شركة نورينكو الصينية

والشركة الروسية Russian Helicopters

والشركة الروسية NASC

والشركة الهندية BDL

وشركة كاتيك الصينية

وشركة إيرباص الفرنسية

كما قام اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف بتفقد جناح شركة KAI الكورية.

كما تفقد الجناح الرسمي للهيئة:

قائد القوات الجوية النيجيرية

قائد القوات بجمهورية تنزانيا

قائد القوات الجوية و الدفاع الجوي بجنوب السودان

الفريق rabi m Emanuel

South students

وسفير الهند بالقاهرة

وأعربوا عن إعجابهم بالقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات الجوية والدفاعية.