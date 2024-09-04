شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يلتقى وفدا بريطانيا بمعرض مصر الدولى لبحث التعاون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى وفدا بريطانيا رفيع المستوى يضم كلا من John Eugene Humphrey وزير التجارة فى منطقة أفريقيا والسيد Gareth Bayley السفير البريطانى بالقاهرة، و Charlie Garnett، المدير الإقليمى ومدير قسم الأعمال والتجارة فى المملكة المتحدة لمصر وليبيا والوفد المرافق لهم، لبحث سبل التعاون بين مصر والمملكة المتحدة فى مجال الطيران المدنى، وذلك على هامش فعاليات معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024.

حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، والتى جاء من أبرزها تعزيز أطر التعاون الثنائى فى مجال تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية، وإستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة من جانب الشركات البريطانية المتخصصة فى مجال إدارة وتشغيل المطارات وسبل تقديم الاستشارات الفنية فى هذا الشأن.

كما تم التركيز على التحديات التى يواجهها المستثمرون فى مجالات الطيران المدنى ومناقشة كافة الحلول الممكنة من أجل تهيئة بيئة أكثر ملائمة وجذبًا للاستثمارات، وتم أيضا مراجعة الخطط والرؤى بشأن تطوير المطارات وجعلها صديقة للبيئة وتقليل البصمة الكربونية، بما يتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، كما تم التطرق إلى التحديات المتعلقة بسلسلة التوريد والتى تؤثر على الشركات الأجنبية.

وأكد الجانبان على أهمية دعم وتطوير الموارد البشرية من خلال تقديم البرامج التدريبية المتقدمة، حيث تم إستعراض دور هيئة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF)، فى تقديم كافة أوجه الدعم المالى لمشروعات الطيران المدنى بمصر بما يسهم فى تطوير البنية التحتية وتحديث أسطول الطائرات المصرية.

وفى هذا السياق أعرب الدكتور سامح الحفنى عن ترحيبه باستضافة هذا الوفد الرفيع من المملكة المتحدة، والذى يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفًا أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء الخطة التى تنتهجها وزارة الطيران المدنى لتعزيز مزيد من علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين، لاسيما المملكة المتحدة من خلال الاستفادة من خبراتهم الواسعة فى هذا المجال، معربًا عن تقديره للجهود المشتركة فى مختلف أنشطة الطيران المدني.

ومن جانبه، أشاد الوفد البريطانى بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتطوير قطاع الطيران المدنى، لاسيما إجراءات أمن الطيران الُمطبقة فى جميع المطارات المصرية مشيرين بأن التعاون بين الجانبين يسير فى مساره الصحيح فضلًا عن تطبيق أفضل الإجرات الأمنية التى يتم تنفيذها على متن الرحلات المتجهة إلى المطارات البريطانية.

وزير الطيران يلتقي الوفد البريطاني



وزير الطيران يرحب بالوفد البريطاني