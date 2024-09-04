شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يلتقى وفد مؤسسة للتنمية المستدامة لبحث آليات التعاون فى التدريب المهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى محمد جبران وزير العمل،اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وفد من مؤسسة للتنمية المستدامة، وذلك لبحث آليات التعاون، وصياغة بروتوكول مشترك بين الوزارة والمؤسسة في مجال التدريب المهني وتأهيل الشباب طبقا لإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وبحسب بيان صحفي وجه الوزير جبران الإدارة المعنية بالتدريب المهني بالتنسيق مع فريق عمل المؤسسة لإعداد بروتوكول تعاون يرتكز على أهمية نشر ثقافة العمل في المجتمع، والتوجيه المهني للعاملين بالوزارة والمديريات، وفضلاً عن التعاون في مجال التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن المطلوبة لسوق العمل، وكذلك التعاون في عقد ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب.

وأكد الوزير جبران حرص الوزارة على تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني لتتماشى مع احتياجات سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.