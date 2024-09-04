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السيسي: مشاورات بين مصر وتركيا لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي:" تشاورت أنا والرئيس التركي أردوغان، حول الأزمة الليبية، واتفقنا على التشاور بين مؤسساتنا؛ لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا.

وأضاف "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة: أكدنا على أهمية طي تلك الأزمة الممتدة من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد.

وأكمل السيسي: أكدنا أيضًا على إنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة حتى يتسنى لليبيا الشقيقة إنهاء مظاهر الانقسام وتحقيق الأمن والاستقرار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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