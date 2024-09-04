السيسي: أرحب بمساعي التقارب بين تركيا وسوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي:"ناقشت مع الرئيس التركي الأوضاع في سوريا، وأكدنا تطلعنا إلى التوصل لحل لتلك الأزمة التي أثرت على الشعب السورى الشقيق، بشكل غير مسبوق، وأرحب هنا بمساعي التقارب بين تركيا وسوريا".

وأضاف "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة: نهدف في النهاية إلى تحقيق الحل السياسي، ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق وفقًا لقرار مجلس الأمن في هذا الشأن، مع الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها والقضاء على الإرهاب.

وتابع الرئيس السيسي: ناقشت مع الرئيس التركي طيب أردوغان، سبل التنسيق والعمل معًا؛ للتصدي للأزمات الإقليمية، وعلى رأسها معالجة المآساة الإنسانية التي يتعرض لها إخواننا الفلسطنيون في غزة، في كارثة غير مسبوقة قاربت على العام.