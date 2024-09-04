السيسي: اتفقت وأردوغان بضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه استعرض مع الرئيس التركي الأزمة في السودان، والجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار، وتغليب الحل السياسي.

وأضاف "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة: بحثنا أيضاً باستفاضة الأوضاع في القرن الإفريقى وخاصة بالصومال، حيث اتفقنا على ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه ضد التهديدات التي تواجهه.

وتابع الرئيس السيسي: ناقشت مع الرئيس التركي طيب أردوغان، سبل التنسيق والعمل معًا؛ للتصدي للأزمات الإقليمية، وعلى رأسها معالجة المآساة الإنسانية التي يتعرض لها إخواننا الفلسطنيون في غزة، في كارثة غير مسبوقة قاربت على العام.