أردوغان: تواطؤ دول في الجرائم المرتكبة بغزة عبر تقديمها دعما غير مشروط لإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ بلاده تواصل العمل بشكل مكثف لضمان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا الجرائم في غزة أمام المحاكم الدولية.

وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في أنقرة: مكان قتلة 41 ألف من الأبرياء ليس منابر البرلمان، بل قاعات المحاكم التي يحاسبون فيها على الجرائم التي ارتكبوها.

وتابع الرئيس التركي: نواصل التذكير بمسؤولية المجتمع الدولي ومن المؤسف أن بعض الدول لا تزال متواطئة في الجرائم المرتكبة من خلال تقديم الدعم غير المشروط لإسرائيل، ولم يتم اتخاذ أي خطوة رادعة لوقف سياسة المجازر التي تنتهجها حكومة نتنياهو وتعرض العالم أجمع للخطر.