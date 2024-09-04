تم إخلاؤه.. حقيقة انهيار عقار بحدائق القبة وسقوط ضحايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت محافظة القاهرة، في بيان رسمي لها، منذ قليل، أن ما تم تداوله على المواقع الإخبارية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن انهيار عقار بحدائق القبة وسقوط ضحايا، لا أساس له من الصحة.

وأكدت محافظة القاهرة، أن ما تردد بهذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

وقالت محافظة القاهرة: إن حقيقة ما تم هو سقوط جزء من سقف الصالة بالدور الثانى فوق الأرضى بالعقار الكائن في ٣ حارة الفرن من شارع إسكندر مينا بحى حدائق القبة، والمكون من أرضى و٤ أدوار، دون إصابات وتم إخلاء العقار من السكان احترازيًا وعددهم 8 أسر.

وأصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة هذا العقار والعقارات المجاورة له، مع التنبيه على رئيس الحى بعمل الصلبات والتحفظات اللازمة لتأمين سلامة المارة والعقارات المجاورة .

وأهابت محافظة القاهرة، بوسائل الإعلام تحري الدقة والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة البيانات .