مأمورية خاصة تتبعته.. القبض على مالك عقار أرض الجولف المنهار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على مالك عقار أرض الجولف المنهار، لتسببه في حادث انهيار العقار.

وكشفت التحريات هروب مالك العقار من محل سكنه عقب حادث انهيار عقار الجولف، وتحركت مأمورية أمنية خاصة لضبطه.

فيما بينت المعاينة الأولية أن العقار المكون من 4 طوابق انهار بالكامل حيث وقع الهدم على سيارات متوقفة في الشارع ما أسفر عن تحطمها بالكامل.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانهيار مبنى بمنطقة أرض الجولف بالنزهة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتم الدفع بأوناش ومعدات إنقاذ لإنقاذ المفقودين.