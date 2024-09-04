الداخلية تكشف حقيقة تعدي رجل مرور على سائق في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يدعى خلاله أحد الأشخاص قيام أحد رجال المرور بالتعدى عليه لفظياً والتعسف فى إتخاذ الإجراءات حياله.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يدعى خلاله أحد الأشخاص بأنه حال قيادته السيارة بأحد الطرق استوقفه أحد رجال المرور وقام بالتعدى عليه لفظياً والتعسف فى إتخاذ الإجراءات حياله.

وأضافت الوزارة في بياها؛ بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن؛ وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (2) الجارى وحال قيادة الشخص الظاهر بمقطع الفيديو سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية استوقفه أحد التمركزات الأمنية وذلك لارتكابه المخالفات التالية (إستعمال المركبة الملاكى فى غير الغرض المخصص لها واستخدامها كسيارة نقل– تركيب ستائر حاجبة للرؤية بالسيارة)؛وتم سحب تراخيصه وإتخاذ جميع الإجراءات فى الإطار القانونى دون ثمة تجاوزات.

وأكدت الوزارة أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعاءاته الكاذبة.